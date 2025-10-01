Con dos goles de Carlos Baltazar en instantes finales el Puebla logró una excelente victoria al remontar, para derrotar en feria de goles 4-3 a los Xolos, en el estadio Cuauhtémoc al iniciar la fecha 13 de la Liga MX.

Tijuana llegó a tener un 2-0 a favor y luego el 3-2 con los goles de Kevin Castañeda en dos ocasiones y uno más de Mourad El Ghezouani, pero los Camoteros reaccionaron para ganar con los tantos de Ricardo Marín, Álvaro Burgos y el doblete de Carlos Baltazar a los minutos 83 y 95, para el importante triunfo de Puebla que llegó a 8 puntos, pero sigue como el peor del torneo. (Por Martín Navarro Vásquez)