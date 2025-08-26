El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, José Luis Tostado, reconoció que el dictamen de la reforma judicial sigue detenido debido a la inclusión del proceso de insaculación, o “tómbola”, como método de selección de aspirantes a cargos en el Poder Judicial del Estado.

“Es el tema que todavía nos tiene, digamos, en el análisis. Insistir en este caso que ni la propuesta de MC ni la propuesta del gobernador las incluyen, quienes las incluyen son propuestas de otros grupos políticos. Quizá valorar que el proceso de elección no sea tan complejo en el número de los cargos que tiene que elegir un ciudadano en ese momento”.

Tostado prevé que la reforma pueda aprobarse entre septiembre y octubre de este año.

En paralelo, se pronunció a favor de la ratificación de los magistrados Consuelo González y Daniel Espinosa Licón, aunque recordó que su encargo concluirá en 2027, cuando corresponda realizar la elección judicial en Jalisco. (Por Marck Hernández)