La presidenta Claudia Sheinbaum no sólo pide pruebas, sino denuncias sobre la corrupción hecha pública por el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada.

“Pues tendría que haber una denuncia, ¿no? O sea, porque puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero? De acuerdo con lo que planteó, pues tendría que haber una denuncia en particular”.

Y es que al declararse culpable de los cargos que se le imputan, Zambada aseguró que tejió una red de corrupción y pagó sobornos a policías, soldados y políticos, pero no dio nombres. De igual forma, la Primera Mandataria dijo que le llamaba la atención que el director de la DEA consideró al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, como uno de los tres grandes narcos detenidos por el Gobierno de Estados Unidos, junto con El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán. (Por Arturo García Caudillo)