El Gobernador del Estado, Enrique Alfaro, presentó cifras en torno a la atención de feminicidios en Jalisco. En 2021 se registraron 52 de estos casos, 18 en 2022 y en 2023 la cifra ya superó al año pasado con 21. Sin embargo el mandatario mencionó que tan sólo en junio se abrieron ocho carpetas de investigación por este delito.

Alfaro desglosó cada uno de los ocho eventos de junio, señalando que en la mayoría de los casos no había advertencias previas de violencia y acuso con corresponsabilidad el tema de la descomposición social.

“Temas que suceden adentro de las casas, adentro del hogar, donde no hay ni policías ni patrullas y en donde si no somos capaces como sociedad de entender que tenemos que erradicar la violencia contra las mujeres, erradicar la violencia por razones de género que estamos viviendo”.

Por Héctor Escamilla Ramírez