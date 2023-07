El tema de la discriminación en nuestro país es amplio y actrices como Claudia Acosta la ha sufrido por su peso y su color de piel, así lo reveló en exclusiva para Notisistema.

“La discriminación existe en todos lados, vivimos en México mágico, es un tema completo muy delicado, sí he tenido oportunidades que se me han fugado porque dicen ¡ay si tuvieras unos cinco kilos menos!, pero también te puedo decir que he tenido muchos cerrones de puertas por ser morena”.

Claudia Acosta agradeció que producciones como “Chócalas Compayito” le den la oportunidad de seguir desarrollando su talento como actriz y comediante sin importar sus características físicas. (Por Katia Plascencia Muciño)