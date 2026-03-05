Autoridades federales aseguraron ocho cargas de dinamita que habían sido colocadas en la estructura del puente de La Desembocada, ubicado sobre la carretera 544, en Puerto Vallarta, presuntamente por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los explosivos habrían sido instalados tras los hechos violentos registrados el pasado 22 de febrero, cuando se registraron bloqueos y enfrentamientos en distintos puntos de la región tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Las autoridades informaron que presuntos criminales habrían colocado las cargas explosivas con la intención de destruir el puente que atraviesa el río Mascota, una vía clave de comunicación en la zona.