La audiencia inicial para definir la situación jurídica de Gerardo ‘N’, alías ‘El Congo’ y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, por su presunta implicación en el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, se suspendió debido a que el presunto criminal tuvo problemas de salud.

Tras la suspensión de la audiencia, las autoridades no han informado de manera oficial qué le ocurrió al presunto líder criminal.

De manera extraoficial, se menciona que ‘El Congo’ habría sufrido un infarto o a algún padecimiento ligado a su problema de obesidad.