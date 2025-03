Después de que durante el concierto del sábado pasado en el Auditorio Telmex Los Alegres del Barranco cantó corridos a “El Mencho”, “El Chapo” y otros capos del narco, el recinto se pronunció mediante un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y aseguró que, como recinto, no participa en la elaboración del contenido de los espectáculos contratados por terceros, asegurando que no tiene injerencia en la selección del repertorio, discursos o material audiovisual que los artistas decidan compartir con su público.

Además, mencionaron que no son ajenos a la “dolorosa realidad” que vive México, por lo que, ante lo sucedido, el Auditorio anunció que su equipo legal ya se encuentra revisando los contratos vigentes con promotores, con el objetivo de incluir cláusulas que prohíban expresamente la apología del delito en futuras presentaciones. (Por Katia Plascencia Muciño)