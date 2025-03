La presidenta Claudia Sheinbaum pide que se investigue que ocurrió en el Auditorio Telmex de Guadalajara, en donde el grupo musical Los Alegres del Barranco dedicó una canción con video incluido, al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Pues no debería de ocurrir eso, imagínense, no esta bien, que se haga una investigación. No es correcto. —¿Debería haber consecuencias sobre este acto? —Pues hay que ver si tiene una connotación, de qué tipo, pues, pero hay que fijarse a quién invitan y cuál es el espectáculo que va a haber, porque no se puede hacer apología de la violencia ni de los grupos delictivos”.

Apenas la semana pasada, la presidenta Sheinbaum anunció que el 7 de abril estará lanzando una estrategia para promover los corridos tumbados, pero con letras que no hablen de violencia.

“No es asunto de prohibir, de decir ‘ahora ya se va a prohibir los corridos tumbados que hablan de apología de la violencia’. No. Se trata de promover a través de un concurso que se va a hacer, la música mexicana en sus distintos géneros”. (Por Arturo García Caudillo)