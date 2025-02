Aún con una estancia regular en Estados Unidos, mexicanos tienen temor por los operativos de la administración de Donald Trump y por los actos discriminatorios que comienzan a registrarse en espacios públicos contra la persona que parezca latina o que hable español, indica el jalisciense Guillermo Farner.

“Sí está fea la situación tanto aquí en Pensilvania como en general, pero más que nada social, la gente se siente desprotegida. El hablar español, inclusive yo me limito a hacerlo en público porque no me siento a gusto, me siento que la gente me ve diferente ahora. Sí hay un antes y un después de la llegada del presidente a los Estados Unidos”.

Migrantes sin documentos, dejaron de ir a trabajar, por lo que permanecen encerrados en sus casas por temor a la deportación, dice Farner. (Por Gricelda Torres Zambrano)