A dos semanas de que comenzaran los operativos de la administración Trump contra migrantes irregulares, continúa la incertidumbre y temor por parte de la comunidad mexicana que radica en Estados Unidos, explica a Notisistema desde Pensilvania, el jalisciense Guillermo Farner.

“Ya hemos entendido que sí va a haber deportaciones, que sí vamos a tener que abrir las puertas si llega la Policía de Migración, no vamos a poder detenerlos, vamos a tener que abrirles las puertas en el trabajo, pero en las calles ya se siente la discriminación, porque ya los policías, no tanto aquí en la ciudad de Harrisburg pero en Filadelfia ya están haciendo detenciones solo por el hecho de verlos latinos”.

Guillermo Farner, confirma que en algunas escuelas ya le piden a los estudiantes documentos y en otros casos, camiones escolares portan letreros para informar que de ahora en adelante, ya no se hablará español. (Por Gricelda Torres Zambrano)