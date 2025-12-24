La llegada de visitantes internacionales a México aumentó 14 por ciento durante los primeros nueve meses del año, informó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez.

Detalló que el arribo de turistas creció 6.4 por ciento y la derrama económica más de seis por ciento, con ingresos superiores a 25 mil 700 millones de pesos.

También se reportó un incremento de 10.6 por ciento en pasajeros de cruceros.

En el mismo periodo, los aeropuertos del país atendieron a 142 millones de pasajeros.