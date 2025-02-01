El Centro Histórico de Guadalajara albergará el FIFA Fan Festival 2026, con escenarios en la Plaza Liberación, Plaza de Armas y Paseo Alcalde, donde se celebrarán la gastronomía, la música y la cultura mexicana durante el Mundial de Futbol.

La presidenta municipal, Verónica Delgadillo, anunció que se espera una asistencia diaria de hasta 70 mil personas durante los 39 días del evento, que será gratuito.

El gobernador Pablo Lemus destacó que el Mundial impulsará obras públicas, movilidad y proyección internacional.