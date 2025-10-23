La percepción de inseguridad aumentó en tres de los cinco municipios metropolitanos de Jalisco, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI correspondiente a septiembre.

Tonalá registró el mayor incremento, al pasar de 56.1 a 65.4 por ciento de habitantes que se sienten inseguros.

Le sigue Tlajomulco, con un alza de siete puntos, y Guadalajara, donde la cifra subió de 73.1 a 78.9 por ciento, lo que significa que siete de cada diez ciudadanos perciben riesgo en su entorno.

En contraste, Zapopan reportó una ligera mejora con una baja de cuatro puntos porcentuales, mientras que Tlaquepaque mostró la mayor reducción al disminuir cinco puntos en su percepción de inseguridad respecto a la medición de junio pasado. (Por Edgar Flores Maciel)