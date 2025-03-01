El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, que será discutido en la Cámara de Diputados, contempla nuevos recursos para el campo geotérmico Cerritos Colorados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicado en el bosque La Primavera, en Jalisco.

De acuerdo con el documento, se prevé una asignación de 23.5 millones de pesos destinados a estudios de preinversión en el sitio, donde la paraestatal mantiene desde hace décadas el proyecto para generar energía mediante el aprovechamiento del calor subterráneo.

El plan, que surgió en la década de los 70 y fue reactivado durante la administración de Felipe Calderón, ha recibido recursos reiterados sin registrar avances significativos.

Incluso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado observaciones por 309 millones de pesos no solventados por la CFE relacionados con este mismo proyecto, lo que ha generado críticas por la falta de resultados y transparencia en su desarrollo (Por Marck Hernández)