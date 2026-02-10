La Secretaría de Salud federal reportó un incremento de tuberculosis respiratoria en el país, con mil 289 casos acumulados en lo que va de 2026, cifra superior a los mil 151 registrados en el mismo periodo de 2025.

Tan solo entre el 25 y el 31 de enero se contabilizaron 334 contagios, encabezados por Nuevo León, Baja California y Veracruz.

Diez estados concentran la mayor incidencia, entre ellos Chiapas, Tamaulipas y Jalisco.

La tuberculosis es una enfermedad bacteriana que se transmite por el aire y puede prevenirse y curarse con tratamiento oportuno.

Autoridades sanitarias exhortaron a acudir a revisión médica ante síntomas como tos persistente, fiebre, pérdida de peso y fatiga, además de completar los tratamientos para evitar resistencias.