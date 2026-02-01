El gobernador Pablo Lemus sostendrá en los próximos minutos un encuentro con el cabildo de Tequila, en la plaza principal de este Pueblo Mágico, con el objetivo de acordar acciones prioritarias para la reactivación del municipio.

A la reunión, que se desarrolla bajo un fuerte dispositivo de seguridad y está abierta al público en general, asisten también alcaldes de municipios aledaños como Amatitán y El Arenal, así como representantes de distintos sectores.

A su llegada, el mandatario estatal señaló de manera breve que se eliminará la red de extorsión que opera en la zona.

Asimismo, afirmó que no intervendrá en la decisión que acreditó a la actual alcaldesa interina, Lorena Rodríguez, para encabezar la administración municipal. (Por Edgar Flores Maciel)