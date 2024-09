Actualmente son pocas las personas que no pueden donar órganos porque se pueden contrarrestar enfermedades con los avances en la medicina, señala el director del Centro Estatal de Órganos y Tejidos, Francisco Javier Monteón.

“Lupus sin ningún problema, enfermedades infecciosas por ejemplo hepatitis, B hepatitis, C, ya se están haciendo de rutina porque se transmite esa infección al trasplante al que lo va a recibir, pero la buena noticia es que ya tenemos tratamientos. Tenemos, incluso, en Estados Unidos ya está haciendo en Europa pacientes donantes con VIH. Claro, con ciertas características”.

Detalla que en algunos casos de enfermedades mentales graves o septicemia no se puede donar.

Indica que el año pasado Jalisco registró récord en donación de órganos . (Por Claudia Manuela Pérez)