Atlas estudia muy bien al Toluca para buscar sorprender y llevarse el triunfo en el juego que sostendrán ante los diablos el sábado a las 5 de la tarde en La Bombonera. El arquero colombiano Camilo Vargas dice que analizan el cómo sorprender en el juego y traerse los tres puntos.

“Sin duda conocemos el potencial de Toluca en su casa un equipo que tiene muy buenos hombres y buena colectividad, por lo que estamos trabajando conforme a esas virtudes que tienen ellos para buscar la victoria en esta nueva fecha”.

Con 14 puntos en lo que va del torneo de Apertura, le falta mucho a los Zorros del Atlas para llegar a su tope y tiene que mejorar en los próximos juegos, dijo Vargas: “Cuando no sumas la presión aumenta. Estamos en una institución, que en los últimos torneos nos había acostumbrados a buenas campañas. Con los resultados de los años anteriores la exigencia ha subido, por eso es de vital importancia sumar, buscar las victorias. No solo es por parte del club, nosotros también nos exigimos un nivel de mejora y eso nos lleva a darlo todo en cada partido”.

Atlas tendrá algunos cambios en el once inicial como el regreso a la formación del Mudo Aguirre. (Por Martín Navarro Vásquez)