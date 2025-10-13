De manera preliminar aumenta a 1,260 el número de viviendas afectadas por las lluvias del domingo en Puerto Vallarta, confirma a Notisistema el director general de la Unidad Estatal de Protección Civil, Sergio Ramírez López.

“Esta evaluación de daños de manera preliminar nos arroja una afectación a alrededor de 1,260 casas, no todas hasta ahorita tienen daño a menaje, sin embargo hasta que tengamos la información de esta evaluación de daños vamos a poder conocer el impacto de este evento en las familias de Puerto Vallarta”.

En algunos puntos el agua rebasó los 170 milímetros registrándose como consecuencia el desbordamiento de arroyos. Ramírez López indica que hoy comenzará la entrega de ayuda humanitaria a los afectados. (Por Gricelda Torres Zambrano)