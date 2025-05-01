Las lluvias de la semana pasada provocaron daños a la infraestructura de de la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo, hay recursos técnicos y humanos suficientes para suministrar el fluido eléctrico a todo el país, afirma la directora de la CFE, Emilia Calleja.

“Fundamentalmente fue en la central ciclo combinado Poza Rica donde tuvimos las afectaciones mayores, sin embargo, en tres hidroeléctricas también tuvimos algunas afectaciones menores de generación. Sin embargo, el parque de generación que tenemos 158 centrales operando de manera normal y con condiciones seguras, nos garantiza la operación y el suministro de energía eléctrica a todo el sistema interconectado nacional. También estamos monitoreando en conjunto con Conagua y Protección Civil los niveles de las presas para poder, en caso de requerirse, realizar el desfogue controlado sin poner en riesgo ni a la población ni a nuestro personal”.

Calleja reporta el 84 por ciento de restablecimiento del suministro eléctrico en las cinco entidades golpeadas por las intensas lluvias. (Por Arturo García Caudillo)