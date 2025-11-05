En los últimos años se han incrementado las quejas por malos resultados en medicina alternativa, reconoce el director de la Comisión de Arbitraje Médico en Jalisco, Francisco Martín Preciado.

“Simplemente en nutrición hace algunos años tuvimos un caso donde una persona se quejó porque a la mamá le dieron ciertos medicamentos y le hicieron daño, tuvo efectos colaterales con el medicamento, y resulta que la persona que daba esas dietas ni siquiera era médico, ni nutriólogo, ni nadie de la salud, era una ingeniera que se había metido a ese negocio”.

El titular de Camejal recomienda que antes de utilizar medicina alternativa se verifique si el especialista cuenta con un título médico o incluso cédula profesional. (Por José Luis Jiménez Castro)