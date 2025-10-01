En vista de que el paro anterior de 36 horas dejó pérdidas millonarias, el presidente de CONATRAM, Diego Bolio, espera que el Gobierno Federal le cumpla a los productores de maíz de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, para evitar un nuevo bloqueo carretero.

“Esperemos que realmente el Gobierno Federal ponga manos al asunto y resuelva antes de que se vuelvan a interrumpir el paso en las carreteras porque esto obviamente trae una afectación pues a todos los mexicanos y no somos la excepción comos los transportistas”.

El líder de los transportistas indica que en algunos tramos carreteros sobre todo de Guanajuato están orillados algunos tractores en espera de indicaciones, sin embargo por el momento la circulación es libre. (Por Gricelda Torres Zambrano)