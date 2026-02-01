Nadie sale, nadie entra. En medio de los todavía presentes bloqueos carreteros en Jalisco, hay reportes y quejas de jaliscienses que no pueden regresar a la ciudad, pues las vías están cerradas.

Tal es el caso de Felipe Delgado, un tapatío que viajó el fin de semana a Los Mochis, Sinaloa, pero la línea de autobuses aún no hacen viajes hacia Jalisco.

“Yo vine acá el viernes y tenía mi mi autobús de regreso para el domingo en la noche y ya no pude ya no pude irme porque los bloqueos carreteros siguen y los camiones se han estado regresando, desde ese día tenía la salida, después me la cambiaron al siguiente día y igual estuvieron, estuvieron saliendo para allá y no pudieron entrar a la ciudad por por los bloqueos, al igual que al parecer hoy ya”.

Felipe, con todo y su familia no pueden regresar al estado de Jalisco, y así muchísimas otras personas varadas en otros estados. (Por Gustavo Cárdenas)