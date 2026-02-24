Los 23 reos que pudieron fugarse, luego del motín registrado el pasado domingo en el penal de Puerto Vallarta, serían también integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández habló al respecto.

“La información que tenemos es que están en este momento trabajando para la misma delincuencia organizada que fueron los que estuvieron ahí en el punto, que fueron por ellos, y bueno pues estamos trabajando, seguramente en estos operativos que traemos nos los estaremos encontrando para detenerlos o alguna otra situación que se genere en algún enfrentamiento”.

El funcionario añadió que posterior a que el grupo criminal arremetieran a tiros en contra del centro penitenciario y derribar un portón con vehículos, los 23 fugitivos, fueron abordados a las camionetas de los sicarios. (Por Edgar Flores Maciel)