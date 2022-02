Hasta el momento no se han presentado en Jalisco denuncias por violaciones a la veda electoral, que inició el 4 de febrero y concluye el 10 de abril en todo el país, debido al proceso de revocación de mandato, señala el presidente del Consejo local del INE, Carlos Manuel Rodríguez.

“Hasta el momento, a través de la Junta Local Ejecutiva no han llegado, no se han presentado denuncias”.

Recuerda que hasta el 10 de abril, los poderes públicos de los tres niveles de gobierno solo podrán difundir campañas de información relacionadas a educación, salud y protección civil. (Por Claudia Manuela Pérez)