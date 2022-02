Asegura el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, que el Gobierno de la República nunca se resistió a vacunar contra Covid a los menores de edad, y por el contrario, no hacerlo fue para evitar riesgos.

“Por debajo de los 45 años la probabilidad es todavía más baja y más baja y más baja y más baja; y el mínimo de probabilidad de complicación está precisamente en las personas, las niñas, los niños de cinco a diez años. Tienen el mínimo riesgo, de todo el riesgo posible, a tener complicaciones. Nunca hemos tenido resistencia u oposición a proteger a nadie. Nos interesa que todas, todos, estén protegidos. La probabilidad de que haya beneficio es pequeña, porque el riesgo de entrada, es muy bajo. Entonces, ya no agrega mucho más el vacunar. Cuando hay un bajo beneficio puede ser que pese más el riesgo”.

Sin embargo, aclaró, no se descarta, si la situación lo amerita, vacunar contra Covid a la población de menor edad. (Por Arturo García Caudillo)