No habrá permiso para 17 mil nuevas viviendas en Valle de los Molinos, insistió este viernes el presidente municipal, Juan José Frangie, quien informó que aún no presentan el amparo contra la decisión del Tribunal de Justicia Administrativa.

“No, todavía no, ahí vamos, ahí vamos. Hoy tenemos una mesa de trabajo y estamos trabajando junto con el Gobierno del Estado para lo que tengamos que hacer ¿no?. Y, como les he dicho, lo vamos a defender hasta los dientes; la misma gente de Valle de los Molinos no está nada cómoda con todo esto, imagínense, se duplicaría la habitación en Valle de Los Molinos”.

El alcalde de Zapopan insiste en que no hay agua, ni servicios, ni vías de comunicación para sostener 17 mil nuevas viviendas en Valle de los Molinos. (Por Gustavo Cárdenas)