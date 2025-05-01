Son quienes la pasan peor en esta temporada de lluvias 2025; se trata de las personas en situación de calle en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Cuando comienza a llover, la prioridad es buscar refugio; lo encuentran en los bajo puentes, en las partes altas de los pasos a desnivel y hasta en los parques.

Es voz de José Santos, que duerme en las estructuras de concreto en el Parque Morelos, en la zona Centro.

“-Cuando nos agarra la lluvia en la calle ¿cuál es un sitio seguro, dónde buscar refugio?- Aquí, la mayoría se pone aquí, digo, de los que estamos aquí, salgo y me vengo aquí -¿Cuáles otros lugares son seguros?- Ninguno, porque ahí también se quedan en el kiosco, y la mayoría se queda aquí, como 10, 15 personas, sí, aquí con una cobija, y se acuestan y se duermen”.

Hasta el momento se desconoce cuántas personas en situación de calle hay en la Zona Metropolitana de Guadalajara; todos, cuando comienza a llover, buscan un refugio. (Por Gustavo Cárdenas)