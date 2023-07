Pese al exhorto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, luego de la emboscada de Tlajomulco, los colectivos de Jalisco aún no reciben más apoyo en materia de seguridad para la búsqueda de sus familiares desaparecidos, asevera el representante de Luz de Esperanza, Héctor Flores.

“Pero a raíz de ese atentado no ha pasado absolutamente nada, los que tenemos por ahí protección extra que es por pertenecer al Mecanismo de Protección a Reporteros y Defensores, también sigue igual”.

Desde antes de la emboscada, Héctor Flores cuenta con algunas medidas del Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, como un botón de pánico y rondines de la Guardia Nacional que por cierto no se hacen. (Por Gricelda Torres Zambrano)