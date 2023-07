Reitera la Secretaría de Educación Jalisco que no son obligatorias las cuotas de padres de familia en escuelas públicas, que deben manejarlas los comités de padres, no los planteles y que pueden ser canjeables por material en especie.

Habla el Secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes.

“Hay que decir y recordar, porque nos pasa cada año, que no son obligatorias, que estas se pueden canjear si algún padre de familia quiere colaborar con la escuela, pero no tiene los recursos económicos, puede hacerlo en especie, o puede hacerlo con trabajo, con su tiempo. Hay que decir que sí son buenas porque hay comentar que hay muchas escuelas que tienen un nivel de atención gracias a esas cuotas”.

Agrega que cualquier queja se recibe en la página de Recrea Digital o en el teléfono 3330307500. (Por Claudia Manuela Pérez)