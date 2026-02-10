Pese a que nos encontramos casi a mitad de febrero, los comerciantes de canasta básica en la Zona Metropolitana de Guadalajara señalan que aún se sienten los graves efectos de la cuesta de enero.

Elizabeth Acero propietaria de una cremería y frutería en Zapopan puntualiza que sólo el regreso a las clases significó una pequeña mejora en las ventas en lo que va de 2026.

“Yo pienso que todavía se siente a parte que que lo del puente que está muy reciente, como que la gente no alcanzaba a salir de la cuesta de enero cuando ya teníamos el puente -¿Y queríamos salir?- Exacto, es el inicio de año, y como que sí se siente -¿La venta ha estado baja, señora Liz?- Es muy inestable. mira hay días que se han vuelto que eran buenos y se han vuelto tranquilos y otros que tranquilos se han vuelto buenos días. La gente como que está hoy tenemos, hoy gastamos, hoy no tenemos, hoy nos restringirmos e”.

Lo que agradecen los comerciantes es que los tapatíos priorizan la canasta básica antes que ir a un restaurante o a una plaza a comer. (Por Gustavo Cárdena)