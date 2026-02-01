El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, se reunió con comisiones del Senado para detallar la iniciativa que plantea reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas.

Durante el encuentro, explicó que la implementación sería gradual entre 2027 y 2030.

Aunque la propuesta no establece de forma explícita dos días obligatorios de descanso, sí mantiene un máximo de ocho horas por jornada diaria.

Tras la reunión, las comisiones unidas iniciaron la discusión del dictamen y prevén aprobarlo para que reciba primera lectura en el pleno y sea sometido a debate y votación en los próximos días.

La reforma es considerada un paso relevante en materia de derechos laborales.