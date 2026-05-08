El exsecretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, calificó como “una irresponsabilidad mayúscula” la propuesta de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 por la Copa Mundial de la FIFA y las altas temperaturas.
A través de redes sociales, Nuño advirtió que reducir el calendario implicaría perder más de cinco semanas de clases, afectando el aprendizaje de millones de estudiantes y generando impactos para las familias trabajadoras.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que todavía no existe una decisión definitiva sobre el nuevo calendario escolar y señaló que la propuesta surgió de gobiernos estatales y autoridades educativas locales.
La mandataria aseguró que el tema continúa en análisis y subrayó que es prioritario evitar afectaciones al aprendizaje de niñas y niños.
Aurelio Nuño critica posible recorte del ciclo escolar
El exsecretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, calificó como “una irresponsabilidad mayúscula” la propuesta de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 por la Copa Mundial de la FIFA y las altas temperaturas.