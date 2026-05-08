El exsecretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, calificó como “una irresponsabilidad mayúscula” la propuesta de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 por la Copa Mundial de la FIFA y las altas temperaturas.

A través de redes sociales, Nuño advirtió que reducir el calendario implicaría perder más de cinco semanas de clases, afectando el aprendizaje de millones de estudiantes y generando impactos para las familias trabajadoras.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que todavía no existe una decisión definitiva sobre el nuevo calendario escolar y señaló que la propuesta surgió de gobiernos estatales y autoridades educativas locales.

La mandataria aseguró que el tema continúa en análisis y subrayó que es prioritario evitar afectaciones al aprendizaje de niñas y niños.