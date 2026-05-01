Mexicanos Primero se suma a las organizaciones civiles que consideran un error cerrar el ciclo escolar con más de un mes de anticipación como lo anunció ayer de manera oficial la Secretaría de Educación Pública, porque no habrá tiempo de recuperar aprendizajes, explica María Teresa Gutiérrez, directora de monitoreo de indicadores educativos.

“En total estamos perdiendo más o menos 45 días de clases, lo que nos dejaba un ciclo escolar que se ajustó a 185 días, ahora se tiene que ajustar a 157, qué quiere decir esto. Que no tendremos tiempo de tomar todos los contenidos”.

Ayer, la SEP anunció en conjunto con los secretarios estatales que el cinco de junio cerrará el ciclo escolar, sin embargo, la Asociación Nacional para el Fomento Educativo y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, advirtieron que ellos continuarán las clases conforme al calendario original.

Ante el rechazo, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum aclara que solo fue una propuesta. (Por Gricelda Torres Zambrano)