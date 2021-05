La ausencia de personal administrativo en la Secretaría de Educación Jalisco ya afecta a los maestros que realizan trámites como promociones para mejorar su sueldo, o trámites de escalafón.

La maestra Ruth Valadez denunció a Notisistema que en la DERSE II las convocatorias para apoyar a los docentes están paralizadas.

“El detalle es que aquí en la DERSE II estamos totalmente descobijados, no hay quien te dé información, pero lo único que te dicen es que no acreditaste los documentos de la convocatoria, sin embargo vienes con la persona que te validó y me dicen que la chica que validó está en su casa trabajando o sea no te dan una solución”.

Así los maestros que promueven el pago de incentivos o nuevas plazas por escalafón se enfrentan a la burocracia estatal que tiene sus trámites detenidos. (Por Víctor Montes Rentería)