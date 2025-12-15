El gobierno de Australia acordó reforzar la legislación sobre la tenencia de armas tras el ataque armado ocurrido en Sídney, donde un hombre y su hijo asesinaron a 15 personas y dejaron 42 heridos.

Las autoridades calificaron el hecho como un acto terrorista con motivación antisemita, que conmocionó al país.

Autoridades federales se reunieron con gobernadores para avanzar en una reforma nacional que incluirá controles de antecedentes más estrictos, restricciones a extranjeros y límites al tipo de armas permitidas.