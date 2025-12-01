Tras la alarma emitida por la Organización Mundial de la Salud por el surgimiento de la influenza H3N2, el secretario de Salud, David Kershenobich asegura que México está bien preparado ante esta variante.

“Está variante tiene como característica ser más contagiosa, pero responde bien al tratamiento habitual de la influenza, incluyendo el Oseltamivir, de tal manera que nosotros tenemos suficiente vacuna y tenemos también, cuando alguien tiene influenza, la posibilidad de, el abasto suficiente para el tratamiento de la influenza en general. Por lo tanto, no representa en este momento ningún problema para el país, es nada más estar pendiente con vigilancia epidemiológica”.

Hasta el momento sólo se ha reportado un caso de Influenza H3N2 en la Ciudad de México, el cual no requirió de hospitalización y se encuentra totalmente recuperado. (Por Arturo García Caudillo)