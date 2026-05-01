Un choque por alcance derivó en la volcadura de un automóvil compacto la madrugada de este martes sobre avenida Juan Gil Preciado, al cruce con Copalita, en la colonia Nuevo México de Zapopan, sin reporte de personas lesionadas.

De acuerdo con reportes preliminares, dos jóvenes que viajaban en el vehículo intentaron incorporarse de la lateral a los carriles centrales cuando impactaron a una camioneta de carga que se dirigía al Mercado de Abastos.

Tras la colisión, la conductora perdió el control, subió al camellón y utilizó como rampa un árbol previamente derribado, lo que provocó que la unidad cruzara hacia los carriles contrarios y terminara volcada sobre su costado.

Testigos auxiliaron a las ocupantes para salir del automóvil; sin embargo, ambas abandonaron el sitio antes del arribo de las autoridades.

Posteriormente, familiares acudieron para hacerse cargo del vehículo, mientras el conductor de la camioneta permaneció en espera de la reparación de los daños.

Elementos de la Policía Vial realizaron labores para liberar la circulación, que permaneció parcialmente afectada en ambos sentidos. (Por Edgar Flores Maciel)