Un incendio presuntamente provocado movilizó a cuerpos de emergencia en la colonia Libertad, en Guadalajara, donde dos vehículos resultaron con daños materiales tras ser alcanzados por las llamas.

De acuerdo con reportes preliminares, el siniestro inició en el cruce de las calles Esteban Alatorre y Diego Cuentas, cuando sujetos desconocidos prendieron fuego a sillones abandonados en la vía pública.

El material inflamable permitió que el fuego se propagara rápidamente hacia las unidades cercanas.

Los vehículos afectados fueron una camioneta Toyota RAV4 y una pick-up de carga, cuyas estructuras sufrieron daños en la parte trasera. No se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.

Elementos del cuerpo de bomberos acudieron al sitio y lograron sofocar el incendio antes de que consumiera por completo los vehículos.

Tras las labores de enfriamiento, autoridades municipales quedaron a cargo del área para iniciar las investigaciones correspondientes. (Por Edgar Flores Maciel)