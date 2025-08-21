Con la Romería 2025 a la vuelta de la esquina, autoridades municipales y religiosas sostuvieron una reunión de seguimiento para garantizar que el evento religioso y cultural se desarrolle de forma segura.

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, y la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, encabezaron el encuentro junto con representantes del Arzobispado, tras supervisar trabajos de limpieza y protección civil derivados de las recientes lluvias.

Se revisaron aspectos de seguridad, movilidad, servicios médicos y atención de emergencias para proteger a los peregrinos y residentes.

Delgadillo agradeció el apoyo del cardenal José Francisco Robles Ortega, subrayando que la coordinación interinstitucional es clave para preservar el carácter patrimonial de esta tradición reconocida por la UNESCO y asegurar la mejor experiencia a los miles de fieles que participan cada año.