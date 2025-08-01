Los Charros de Jalisco abrieron con triunfo la serie semifinal en la Zona Norte al vencer de visita en Torreón 9 carreras por 3 a los Algodoneros del Unión Laguna en el estadio de la Revolución dentro de los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol.

El ex de Grandes Ligas Zac Grotz se llevó el triunfo luego de trabajar 5 entradas y dos tercios de 7 imparables y 2 anotaciones. Hoy se juega el segundo de la serie en casa de los laguneros. Sábado, domingo y lunes, será en el estadio Panamericano de Zapopan. (Por Martín Navarro Vásquez)