Aun cuando en las últimas semanas se ha incrementado la incidencia de mujeres asesinadas en Teocaltiche, el coordinador estratégico de seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón, sostuvo que el municipio se encuentra “pacificado”.

“Se ha aumentado la presencia de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional y de la Defensa en conjunto con las policías municipales. Se están redoblando los esfuerzos de patrullaje, de presencia para tratar de acabar con esta incidencia que efectivamente se ha mostrado en estos últimos días, y me parece que con algunos eventos como los que ya ustedes conocen, en Teocaltiche está pacificado”.

De acuerdo con datos oficiales, en lo que va del año 12 mujeres han sido asesinadas a tiros en esa demarcación.

Además, el mes pasado se reportó la desaparición de dos elementos de vialidad, quienes continúan sin ser localizados. (Por Edgar Flores Maciel)