El Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería dio inicio con una noche llena de energía y tradición, con el Magno Concierto que reunió a las agrupaciones femeninas Pandora y Flans, acompañadas por el Mariachi CHG y la Orquesta Filarmónica de Jalisco.

“El espectáculo, que se dividió en cinco sets, abrió con Pandora y Flans interpretando algunos de sus más grandes éxitos junto a su banda con temas como “20 millas”, “Solo él y yo” y “Ay Amor” que encendieron la energía del público de inmediato. Posteriormente, dieron paso al mariachi y a la orquesta, que ofrecieron un recorrido musical con temas icónicos de Vicente Fernández y José Alfredo Jiménez, y hasta sus lanzamientos más recientes”.

Para el gran cierre, Pandora y Flans volvieron al escenario acompañadas primero de la orquesta, después del mariachi, y finalmente unieron fuerzas con ambos en un final vibrante en el que interpretaron “Como te va mi amor” y “Las mil y una noches” luego de casi 3 horas de espectáculo. (Por Pilar Gutiérrez)