La Secretaría de Salud de Nuevo León confirmó dos casos de metapneumovirus en la entidad, que no requirieron hospitalización.

La titular de la dependencia estatal, Alma Rosa Marroquín, descartó que exista alguna alerta de salud en la entidad y añadió que actualmente no hay pacientes hospitalizados por el virus.

Explicó que el metapneumovirus no representa un riesgo grave para la población; sin embargo, reiteró las medidas preventivas para evitar el contagio, al recordar los síntomas, congestión nasal, además de que puede haber fiebre, dolor de garganta y tos.