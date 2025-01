La presidenta Claudia Sheinbaum niega que Mexicana de Aviación esté en quiebra e ironiza sobre críticas de opositores.

“Están los adversarios de la oposición así pero… ‘¡ya tronó Mexicana!’, jejeje, ‘¡Qué la presidenta del informe de los recursos públicos!, ¡no hay aviones, ya se acabó!’ Pues no. Mexicana tiene larga vida, Mexicana de Aviación es la línea aérea del pueblo de México. Y hay una evaluación porque se acabó una parte del contrato de renta, entonces se está haciendo un proceso de evaluación en lo que llegan las nuevas aeronaves. No hay más que eso. Entonces no se preocupen los adversarios, menos se preocupe el pueblo de México, Mexicana tiene larga vida”.

De paso, informó que esta tarde va a tener una reunión con los directores del Tren Maya, Mexicana de Aviación, los hoteles Tren Maya y el AIFA, junto con aquellos aeropuertos que están a cargo de la Sedena.

(Por Arturo García Caudillo.)