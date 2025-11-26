Durante su comparecencia ante el pleno del Congreso de Jalisco, el secretario de Hacienda Pública, Luis García, no descartó la contratación de deuda para financiar proyectos de inversión del actual gobierno, ante la falta de recursos federales señalada por autoridades estatales.

“No está solicitándose monto para endeudamiento. Sin embargo, cualquier contingencia que pudiese presentarse y de la cual fuera necesario acudir a estas herramientas, por supuesto que lo haremos. Cualquier proyecto que traiga un beneficio superior fundamental para la gente, para su beneficio, por supuesto que lo haríamos”.

El funcionario señaló que las participaciones y aportaciones federales han aumentado gradualmente, aunque el estado ha enfocado esfuerzos en incrementar su recaudación mediante impuestos y otros ingresos propios. (Por Marck Hernández)