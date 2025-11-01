El secretario de Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo, compareció ante el pleno del Congreso del Estado como parte de la glosa del primer informe de Gobierno de Pablo Lemus. Legisladores concentraron sus cuestionamientos en el programa de verificación vehicular, el condicionamiento para el cambio de placas, la falta de gratuidad y el subsidio a empresas operadoras de verificentros.

Habla el diputado Tonatiuh Bravo.

“No es gratuita la verificación vehicular porque en el presupuesto hay un rubro por el cual se paga a una empresa privada por la realización de esa verificación vehicular por un monto de casi mil millones de pesos anuales. Sin embargo, no hay ninguna corroboración o comprobación por parte de la autoridad ambiental de que haya mejorado esta medida en la calidad del aire”.

En respuesta, García Sotelo defendió que el programa es gratuito para la ciudadanía, además de que ha permitido incrementar el número de verificaciones, el cambio de placas y los ingresos estatales. También afirmó que Jalisco mantiene una calificación crediticia sólida, aunque sostuvo que se requieren mayores recursos federales para financiar proyectos de inversión. (Por Marck Hernández)