La desaparición de dos agentes federales, presuntamente privados de la libertad en la colonia Virreyes, permanece sin esclarecer pese a que el municipio de Zapopan fue el primer respondiente en la localización del vehículo oficial.

Autoridades estatales señalaron no contar con datos que indiquen el motivo o las circunstancias del hecho, aunque confirmaron que ya se colabora en las investigaciones.

Roberto Alarcón, coordinador de Seguridad de Jalisco, informó que el estado participa en los trabajos a cargo de autoridades federales.

“Sí, se está colaborando; el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de hecho está analizando los indicios encontrados. La Fiscalía local estará dispuesta desde luego, como siempre lo está, a apoyar en lo que sea solicitado por la Fiscalía General de la República”

La coordinación incluye el análisis de cámaras del Escudo Urbano C5 y labores de apoyo pericial. De acuerdo con Alarcón, existe la presunción de que los agentes seguían una investigación relacionada con delitos del fuero federal, posiblemente vinculados a delincuencia organizada. (Por Edgar Flores Maciel)