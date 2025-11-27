La presidenta Claudia Sheinbaum informó que recibió un documento del Senado y que lo analiza con su equipo jurídico, sin confirmar si se trata de la renuncia del fiscal Alejandro Gertz Manero.

Ante cuestionamientos en la conferencia matutina de este jueves, solo reiteró que este viernes dará a conocer más detalles.

Reconoció que el trabajo del titular de la Fiscalía General de la República ha sido positivo, aunque consideró necesaria una coordinación más sólida entre fiscalías estatales y la dependencia para atender temas de seguridad.